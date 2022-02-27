قتل ثلاثة أشخاص في مدينة سلمية بريف حماة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب.



وقالت إذاعة «شام إف إم» عبر «فيسبوك» امس، إن ثلاثة أشخاص قتلوا شرقي مدينة سلمية بريف حماة بانفجار لغم أرضي.



وفي 15 من فبراير الجاري، قتل شاب وشقيقته بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش»، في شرق قرية عقارب بريف سلمية، وفق ما نقلته الإذاعة.



وفي حادثة مشابهة أصيب مدني بجروح، جراء انفجار لغم أرضي في مزارع بلدة جنان بريف سلمية الغربي.



وتنتشر مخلفات الحرب في معظم المدن السورية، كما تشهد العديد من مناطق سيطرة الجيش السوري حوادث قتل متكررة جراء انفجار بقايا الألغام الأرضية ومخلفات الحرب.



ورغم أن مدينة سلمية بريف حماة لم تشهد أي معارك داخل أحيائها، تكرر انفجار الألغام في الأراضي الزراعية بريفها، مما يشكل مصدر قلق بالنسبة للمدنيين، خاصة العاملين في قطاع الزراعة، الذين يضطرون للخروج يوميا إلى أطراف المدينة.