قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون إن ما لا يقل عن 300 ألف لاجئ أوكراني دخلوا أراضي الاتحاد الأوربي حتى الآن، وإن الاتحاد يحتاج إلى الاستعداد بشكل أكبر لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين.



وقالت يلفا جوهانسون للصحافيين قبيل حضورها اجتماع خاص لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا «إنني فخورة بالطريقة التي عبر بها الأوروبيون على الحدود عن تضامنهم مع الأوكرانيين الفارين من هذه الحرب البغيضة والعدوانية».



وأعلنت عن منصة للتضامن لدعم الأوكرانيين الفارين من بلادهم ودول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من وصول اللاجئين في الوقت الحالي.