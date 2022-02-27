قالت إيران إنها لن تقبل أي مهلة نهائية يحددها الغرب لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية وإنها تريد إسقاط المزاعم «ذات الدوافع السياسية» من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاطها النووي.



ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي الايراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله «لقد أجبنا عن أسئلة الوكالة والمزاعم ذات الدوافع السياسية التي نعتقد أنها لا أساس لها. يجب إغلاق هذه الملفات».

وأضاف «إيران لا تقبل بأي مهلة نهائية».



وقال سعيد خطيب زاده «علينا أن نكون واقعيين في محادثاتنا عوض أن نكون متفائلين أو متشائمين».

وأضاف «مفاوضات ڤيينا بلغت نقطة تتطلب قرارات سياسية جديدة من الولايات المتحدة والأطراف الغربية».

جاء ذلك بالتزامن مع عودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الى ڤيينا بعد أيام من التشاور في طهران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مع بلوغ المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي، مراحل حاسمة.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن باقري «عاد الى ڤيينا مع تعليمات واضحة لاستكمال المفاوضات بهدف حل المشكلات من أجل الوصول الى توافق» في المباحثات.



وكان باقري وصل الى العاصمة الإيرانية قادما من ڤيينا ليل الأربعاء الخميس للتشاور، بينما بقي أعضاء وفده التفاوضي في النمسا لاستكمال البحث مع الوفود الأخرى.



وعقد الأطراف المشاركون في المباحثات اجتماعا من دون إيران وبحضور الوفد الأميركي، وفق ما أعلن السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر تويتر.



وأضاف أوليانوف «ننتظر عودة كبير المفاوضين الإيرانيين (...) لإنجاز الاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي».

وتأتي عودة باقري، وهو نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، غداة اتصال بين رئيس الديبلوماسية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وجوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المفاوضات.



وأكد أمير عبداللهيان ليل السبت إن طهران «تراجع بشكل جدي مسودة الاتفاق»، مضيفا «تم توضيح خطوطنا الحمر للأطراف الغربيين (...) نحن مستعدون لإنجاز اتفاق جيد بشكل فوري، في حال أظهروا (الغربيون) إرادة فعلية».



وأضاف أن طهران «تبحث عن اتفاق جيد لكن في إطار مصالحها الوطنية، ومع احترام خطوطها الحمر في المفاوضات».