مبارك الخالدي



تأهل الكويت الى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد بفوزه المستحق مساء اليوم الأحد على فريق الفحيحيل 4-0 في المباراة التى جمعتهما على ستاد صباح السالم ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

سجل اهداف الابيض فهد الهاجري (14) وياسين الخنيسي (39) ومهدي برحمة (72) ويوسف ناصر (92).



في الشوط الاول فرض الواقع نفسه بأفضلية مطلقة للكويت الذي استحوذ على مجريات الشوط ولعب بأسلوب الضغط العالي منذ البداية مركزا طلعاته الهجومية من العمق بتواجد مبوكاني والخنيسي وجاي ديمبلي.

وتحصل الكويت على مبتغاه مبكرا من كرة ركنية نفذها طلال الفاضل ارتقى لها فهد الهاجري ليسكنها الزاوية البعيدة عن الحارس خالد العجاجي، ليواصل الابيض أفضليته بأريحية، وكاد الفاضل يضيف هدفا آخر من ركلة حرة لكن عارضة العجاجي تكفلت بالتصدي للكرة (25)، ومن خطأ دفاعي خارج المنطقة هيأ مبوكاني الكرة للخنيسي الذي سددها بقوة في الشباك .

واكتفى الفحيحيل بالتكتل الدفاعي دون خطورة على مرمى الحارس حميد القلاف.



وفي الشوط الثاني نشط الفحيحيل مع دخول فواز الرشيدي وسالم الرشيدي وشكل خطورة على مرمى الحارس القلاف، وأهدر سيدريك هنري فرصة سانحة لكنه سدد الكرة ضعيفة بعيدا عن المرمى (53)، ومن كرة ثابتة سدد عبدالله الشامي لكن القلاف كان في المكان المناسب لافشال المحاولة.



ورد الكويت بمحاولة مبوكاني الذي اقتنص كرة مرتدة من الحارس العجاجي لكنه سددها اعلى العارضة.

ومن مجهود فردي لديمبلي الذي مر في العمق الدفاعي ومرر الكرة لمهدي برحمة ليسجل الاخير الهدف الثالث لفريقه، وقبل ان تلفظ المباراة انفاسها الأخيرة سجل يوسف ناصر الهدف الرابع للابيض ليؤكد الكويت جدارته بالوصول الى المباراة النهائية.