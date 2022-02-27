أعلنت المفوضية الاوروبية تعليق وسيلتي الإعلام الروسيتين «آر تي» و«سبوتنيك» في الاتحاد الأوروبي، كما أعلن التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء «التعليق الفوري» لعضوية وكالة «تاس» الروسية في ضوء «القواعد الجديدة التي تطبقها الحكومة الروسية وتقيد بشدة حرية الإعلام».

وجاء في بيان «قرر مجلس الإدارة بصفته الهيئة التنفيذية للتحالف، بالإجماع تعليق عضوية تاس في التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء بمفعول فوري حتى تقرر جمعية عامة وفقا للنظام الأساسي ما إذا كان يجب استبعاد تاس من تحالفنا».



وأضاف «يعتبر مجلس الإدارة أن تاس تنتهك هدف التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء كما هو محدد في نظامه الأساسي كونها غير قادرة على نشر معلومات غير منحازة هي في صلب اعلان مهمة التحالف».

ويضم التحالف حاليا 32 عضوا في جميع أنحاء أوروبا.



وكانت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام الروسية، قد امرت السبت وسائل الإعلام الوطنية بأن تشطب من نصوصها أي إشارة إلى قتل مدنيين على يد الجيش الروسي في أوكرانيا وكذلك مصطلحات «الغزو» و«الهجوم» و«إعلان الحرب».



وقالت «روسكومنادزور» في بيان «نؤكد أن وحدها المصادر الروسية الرسمية لديها معلومات جديدة وموثوقة» فيما وصفت موسكو رسميا تدخلها في أوكرانيا بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف إلى «حفظ السلام».