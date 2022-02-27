أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية فون دير لايين فرض عقوبات أوروبية جديدة على صادرات بيلاروسيا بسبب دعمها الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت فون دير لايين إن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا، كما اعلنت أن الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية.



من جهة اخرى، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجلس حكامها يعقد اجتماعا طارئا الاربعاء المقبل «لدرس الوضع الراهن في اوكرانيا» وذلك في مقر الوكالة الأممية في ڤيينا.



وأوضحت الوكالة أن مديرها العام رافاييل غروسي «على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنيين لضمان أمن وسلامة المنشآت والمعدات النووية في أوكرانيا».



وتملك أوكرانيا أربع محطات عاملة ومستودعات عدة تضم نفايات مشعة أبرزها موقع تشيرنوبيل الذي شهد اسوأ حادث نووي في التاريخ العام 1986 وسيطر عليه الجيش الروسي الخميس.



وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقوع حادثين في مستودعات للنفايات، أحدهما في كييڤ جراء الإصابة بصاروخ. وأوضحت نقلا عن سلطة المراقبة الأوكرانية أنه «لم يسجل وقوع أضرار في المبنى أو انبعاثات مشعة».



لكن غروسي نبه في بيان إلى أن أحداثا مماثلة تؤكد «خطر تعرض مواقع تحوي مواد مشعة لأضرار خلال النزاع، مع تداعيات خطرة محتملة على الصحة البشرية والبيئة».



ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وجه غروسي مرارا «دعوة الى التزام أكبر قدر من ضبط النفس لتفادي أي عمل من شأنه تعريض أمن (مختلف المواقع) للخطر»، معربا عن «قلقه البالغ».