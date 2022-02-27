الجيش الروسي يقر للمرة الأولى بسقوط قتلى وجرحى في صفوفه في أوكرانيا



أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، في حالة تأهب، وذلك في مواجهة رد غربي واسع النطاق على حربه على أوكرانيا التي قالت إنها صدت القوات البرية الروسية بالقرب من أكبر مدنها.



وردت الولايات المتحدة على هذا التصعيد الروسي بالقول إن بوتين يصعد الحرب بطريقة «غير مقبولة على الإطلاق»، وسط مؤشرات على أن أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية لم يفض إلى انتصارات سريعة لروسيا في ميدان المعركة مع دخوله يومه الرابع.



وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مفاوضات بين كييڤ وموسكو ستعقد على الحدود بين روسيا البيضاء (بيلاروسيا) وأوكرانيا، مضيفا أن الجانبين سيلتقيان دون شروط مسبقة. وفي وقت لاحق اعلن الكرملين بدء المحادثات.

وأعلن زيلينسكي أن بلاده تتفاوض مع روسيا رغم أنها «لا تعول كثيرا» على أن هذه المفاوضات ستضع حدا للغزو الروسي.



وقال في تصريح مصور «أقول الأمور بصراحة كما هي الحال دائما: لا أعول كثيرا على نتيجة» ولكن «علينا أن نحاول».

وأضاف أنه لا يريد أن يفكر الأوكرانيون مستقبلا «أنني لم أحاول وقف الحرب في حين أنه كانت هناك فرصة، ولو صغيرة، للقيام بذلك».



من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن موسكو فتحت باب التفاوض لأن «حربها الخاطفة فشلت». وقبل الغزو، دعت كييڤ الى إجراء مفاوضات مع موسكو لكن الأخيرة رفضت.



وذكر زيلينسكي بقوله إنه «لا يريد أن تحلق صواريخ وطائرات ومروحيات في أوكرانيا انطلاقا من بيلاروس»، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشنكو الذي تشكل بلاده قاعدة خلفية للغزو الروسي.

وأضاف «لا اريد أن تصل قوات إلى اوكرانيا من بيلاروس و(لوكاشنكو) أكد لي ذلك».

ومع تساقط الصواريخ على المدن الأوكرانية، فر ما يقرب من 400 ألف من المدنيين الأوكرانيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، من الهجوم الروسي إلى البلدان المجاورة.

وتقطعت السبل بالمئات في كييڤ في انتظار القطارات التي ستقلهم غربا بعيدا عن القتال.

ولاتزال العاصمة كييڤ تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، وحشد الرئيس زيلينسكي المواطنين على الرغم من القصف الروسي للبنية التحتية المدنية.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن إمدادات الأكسجين الطبي آخذة في النفاد. وقال طبيب إن بنك الدم كان مكتظا بالمتبرعين، على الرغم من تعرضه لإطلاق نار أدى إلى إصابة شخصين في اليوم السابق.

غير أن بوتين، الذي وصف الغزو بأنه «عملية عسكرية خاصة»، دفع بعنصر جديد مثير للقلق إلى الحرب في يومها الرابع عندما أمر بوضع قوات الردع النووية، في حالة تأهب قصوى.



وبرر الرئيس الروسي ذلك بما وصفها بالتصريحات العدائية من قادة حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو.



وقال بوتين في التلفزيون الرسمي «كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي - أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا - ولكن أيضا كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا».



من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أمر الردع الذي أصدره بوتين محاولة للضغط على كييڤ خلال المحادثات لكنها لن تخضع.



وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لشبكة «سي بي إس» الاخبارية «هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة».



بدوره، أدان حلف شمال الأطلسي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قواته النووية في حالة تأهب قصوى ووصفه بأنه خطير وغير مقبول، بينما قال البيت الأبيض إنه يبحث فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية «هذا خطاب خطير. إنه سلوك غير مسؤول»، في إشارة لحالة التأهب النووي الروسية.

وحض ستولتنبرغ الولايات المتحدة وأوروبا على «الوقوف معا» في مواجهة العدوان العسكري لروسيا و«تهديداتها»، لكنه أكد أن التحالف «لا يريد حربا».



وقال ستولتنبرغ في تصريح منفصل لهيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إن «حلف شمال الأطلسي لا يريد حربا مع روسيا، نحن لا نسعى إلى مواجهة».

وتابع «نحن تحالف دفاعي، لكن يجب أن نحرص على عدم إتاحة مجال لإساءة الفهم وإساءة التقدير في ما يتعلق بقدراتنا الدفاعية وبحماية الحلفاء».



وأوضح ان الولايات المتحدة وأوروبا عليهما أن «تقفا معا في مواجهة الممارسات الروسية العدوانية ضد أوكرانيا وأيضا التهديدات الصادرة من موسكو».



وأضاف «هذا بالتحديد ما نفعله بتعزيز الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي في الشرق».

وقال ستولتنبرغ إن روسيا «تقود غزوا عسكريا شاملا ضد بلد سيد ومسالم»، و«لا شك» أن المسؤولية تقع على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وشدد على أن «المسؤولية الأساسية والمهمة الرئيسية» للحلف هما تجنيب دوله الأعضاء أي هجوم.

واستطرد «أوكرانيا شريك نقدره كثيرا، وندعمه، لكن أوكرانيا غير مشمولة بالتغطية الأمنية نفسها، التغطية الأمنية المطلقة التي تنطبق على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي».



من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن قرار بوتين بشن الردع النووي هو رد على تهديد وهمي.

وأضافت ساكي في تصريحات لمحطة «إيه.بي.سي» لقد «شاهدناه يفعل ذلك مرارا وتكرارا. لم تتعرض روسيا في أي وقت من الأوقات لتهديد من حلف شمال الأطلسي، ولا تعرضت لتهديد من أوكرانيا».



وتابعت قائلة «هذا كله نمط مصدره الرئيس بوتين وسنتصدى له. لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، لكننا نحتاج أيضا أن نكشف ما نراه هنا من الرئيس بوتين».



وقالت ساكي إن الولايات المتحدة لم تستبعد بعد أمر فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وأضافت «نريد اتخاذ كل الخطوات لتعظيم تأثير التداعيات على الرئيس بوتين مع تقليل التأثير على الشعب الأميركي والمجتمع الدولي. بالتالي فإن عقوبات الطاقة مطروحة بالتأكيد على الطاولة.

لم نستبعدها. لكننا نريد أيضا أن نفعل ذلك ونحن متأكدون من تقليص الأثر على الأسواق العالمية للحد الأدنى وأن نفعله بطريقة موحدة».

وتابعت أن الولايات المتحدة منفتحة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقديم 54 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة للأوكرانيين المتضررين من الغزو إضافة إلى 350 مليون دولار أرسلتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



وقال بلينكن في بيان «يشمل ذلك توفير الغذاء ومياه الشرب الآمنة والمأوى والرعاية الصحية الطارئة ومستلزمات الإعاشة والحماية».

في الغضون، توسعت دول غربية في حظر استخدام شركات الطيران الروسية لمجالها الجوي، لتمنح رحلاتها في الأغلب مسارا للخروج فقط باتجاه الغرب.



وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي بصدد غلق كامل مجاله الجوي امام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية «(على الدول الاعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روس، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن من الهبوط والاقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».



كما اشارت أورسولا فون دير لايين الى أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروس عبر حظر صادرات «القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية» لنظام مينسك، «المتواطئ» في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت أن هذه التدابير تشمل قطاعات المحروقات والتبغ والإسمنت والحديد والفولاذ. وتستهدف العقوبات ايضا المسؤولين البيلاروسيين «الذين ساعدوا روسيا» في هجومها على اوكرانيا.



وفي سياق متصل، اعلنت مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية انسحابها من رأس مال شركة «روسنيفت» الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% اثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت المجموعة في بيان أن مديرها العام برنارد لوني استقال من مجلس إدارة «روسنيفت»، بـ«مفعول فوري».

على الصعيد الميداني، ذكرت وكالة حكومية أوكرانية أن قوات روسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في خاركيف، مما أسفر عن اشتعال حريق.



وبعدها بوقت قصير، توغل جنود روس وعربات مدرعة في مدينة خاركيف الواقعة في شمال غرب أوكرانيا، وهي ثاني أكبر مدن البلاد. وأفاد شهود بوقوع إطلاق نار وانفجارات. لكن سلطات المدينة قالت إن المقاتلين الأوكرانيين صدوا الهجوم واستعاد المدينة مرة اخرى بعد طرد القوات الروسية المعتدية منها.



وقال حاكم المدينة «نسيطر بشكل كامل على خاركيف! القوات المسلحة والشرطة وقوات الدفاع تعمل، وتم تطهير المدينة بالكامل من العدو».



وقالت كل من اليونان والسويد ستسلم إوكرانيا أنهما ستزودان اوكرانيا بمعدات عسكرية ومساعدات انسانية.

في الاثناء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت 975 من أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.



واقر الجيش الروسي للمرة الأولى منذ بدء هجومه على أوكرانيا بتكبده خسائر بشرية، لكنه لم يعلن أي حصيلة.

وقال إيغور كوناتشينكوف إن «العسكريين الروس يثبتون شجاعتهم في مهماتهم القتالية (...). للأسف، هناك قتلى وجرحى. لكن خسائرنا أقل بكثير» من خسائر الجانب الأوكراني.



الى ذلك، قالت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 368 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، مما أدى إلى زحام شديد بالقطارات وعلى الطرق وعند الحدود.



وأفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة بمقتل ما لايقل عن 64 مدنيا، بينما قال مستشار رئاسي أوكراني إن نحو 3500 جندي روسي سقطوا بين قتيل وجريح.



أنقرة تقرّ بـ «حالة الحرب» بين كييڤ وموسكو وقد تمنع سفنهما من عبور «الدردنيل»

اعترفت تركيا رسميا بـ «حالة الحرب» بين روسيا وأوكرانيا التي تخولها بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 تقييد وصول الطرفين المتحاربين إلى مضيق الدردنيل الذي يسمح بالعبور إلى البحر الأسود.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة «سي. إن. إن» الاخبارية الاميركية «الوضع في أوكرانيا تحول إلى حرب. تركيا ستنفذ بشفافية جميع أحكام اتفاقية مونترو».

منذ بداية العدوان الروسي على بلاده دعا السفير الأوكراني في أنقرة فاسيل بودنار تركيا إلى إغلاق مضيق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.

رغم كون تركيا حليفة كييڤ وعضوا في حلف شمال الأطلسي، إلا أنها لم تستجب على الفور لهذا الطلب.

وتتحكم أنقرة في الوصول إلى البحر الأسود من خلال معاهدة مونترو الموقعة عام 1936 والتي تضمن حرية ابحار السفن التجارية في وقت السلم وتمنحها حق منع السفن الحربية من العبور في حال النزاع، لاسيما إذا كانت تركيا نفسها مهددة أو إذا كانت هذه السفن عائدة إلى قواعدها.

وكان تشاوش أوغلو قد أشار سابقا إلى أن «الخبراء (كانوا) يدرسون ما إذا كان هناك حالة حرب من الناحية القانونية».

وعبرت ست سفن حربية وغواصة روسية على الأقل مضيق البوسفور والدردنيل في الأسبوعين الماضيين عائدة من البحر المتوسط.