

ناصر العنزي



حسم العربي مباراته مع السالمية بفوز مستحق بنتيجة 2-0 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب محمد الحمد، في الدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد، ليتأهل بذلك الأخضر لملاقاة الكويت في المباراة النهائية.



ويستحق حارس مرمى العربي سليمان عبدالغفور ان يكون نجم الشوط الأول بعدما تصدى لركلة جزاء سددها البرازيلي باتريك فابيانو وحول الكرة إلى ركنية «28»، وقبلها تصدى بكل جسارة لحالة انفراد من جمعة سعيد «16» منقذا فريقه من هدفين محققين.



وكان السالمية الطرف الأفضل هجوميا في الحصة الأولى بعدما أشرك مدربه محمد ابراهيم الثنائي فابيانو وسعيد في المقدمة ويساندهما مبارك الفنيني ومهدي دشتي وفواز العتيبي، فيما تفرغ سانغ بيير للواجبات الدفاعية ولو تمهل لاعبو السماوي في الفرص التي سنحت لهم لخرجوا بهدف.



ومن جانبه فإن مدرب الأخضر الكرواتي انتي ميشا بدأ المباراة بنهج هجومي كعادته وزج بكل من محمد صولة والسنوسي الهادي وبندر السلامة ووليد الشعلة، ولكن الأخضر لم يهدد مرمى خصمه سوى بتسديدات لم تصب المرمى.



وفي مطلع الشوط الثاني خطف العربي هدف السبق بتوقيع مهاجمه السوداني وليد الشعلة بعدما تابع الكرة المسددة من الصولة والمرتدة من الحارس أحمد عادي وأعادها بقوة داخل المرمى «46»، وبعدها تعرض حارس الأخضر سليمان عبدالغفور إلى إصابة في الكتف اضطرته الى مغادرة الملعب ودخول الشاب جاسم العوضي بدلا منه بعدما توقفت المباراة لفترة «54».



وعزز العربي الأفضل والأخطر في الشوط الثاني هدفه بهدف ثان عن طريق الليبي السنوسي الهادي «69» مستغلا تفكك خط دفاع السالمية.



أدار المباراة الحكم الدولي الاثيوبي تيسيما وأجاد في قراراته وكان حازما في وقف الخشونة والاحتجاج بالبطاقة الصفراء، كما طرد بندر السلامة لحصوله على انذازين «97».