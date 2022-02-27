توج ليڤربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه اثر فوزه على تشيلسي 11-10 بركلات الترجيح اليوم في المباراة النهائية للبطولة على استاد «ويمبلي» العريق بالعاصمة البريطانية لندن.



وخيم التعادل السلبي على الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة رغم الفرص العديدة التي سنحت للفريقين وكان منها أكثر من هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.



ومع انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح.



وفي ماراثون ركلات الترجيح، سجل لليفربول المعروف بـ«الريدز» كل من جيمس ميلنر وفابينيو وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ودييجو جوتا وديفوك أوريجي وأندي روبرتسون وهارفي إليوت وإبراهيما كوناتي وحارس المرمى كاومهين كيلر، وسجل لتشيلسي كل من ماركوس ألونسو وروميلو لوكاكو وكاي هافيرتز ورييس جيمس وجورجينهو وأنطونيو روديجير ونجولو كانتي وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا وتريفو تشالوباه، وأهدر حارس المرمى كيبا اريزابالاجا (الركلة الحادية عشرة التي أطاح بها عاليا).



وجاءت بداية المباراة قوية وسريعة حيث دخل الفريقان سريعا في أجواء اللقاء، وكاد كريستيان بوليسيتش يفتتح التسجيل مبكرا لتشيلسي اثر هجمة سريعة في الدقيقة السادسة وتمريرة لعبها سيزار أزبيليكويتا من الناحية اليمنى وقابلها بوليسيتش المندفع أمام المرمى بتسديدة مباشرة، ولكن كاومهين كيلر حارس مرمى ليڤربول تصدى لها ببراعة.



كما سنحت الفرصة لليڤربول في الدقيقة 12 اثر هجمة سريعة منظمة لكن دفاع تشيلسي أفسد الهجمة في الوقت المناسب.

وحاول تشيلسي ترجمة تفوقه إلى هدف مبكر ولكن دفاع ليڤربول ظل صامدا كما شكل هجوم ليڤربول بعض الإزعاج لدفاع تشيلسي على فترات متقطعة، وأهدر ساديو ماني فرصة ثمينة للفريق في الدقيقة 18 عندما أطاح الكرة برأسه بعيدا عن المرمى.

بمرور الوقت، أصبح ليڤربول هو الأكثر هجوما، وسدد محمد صلاح الكرة قوية في الدقيقة 22 لكنها ذهبت خارج المرمى.



وواصل ليڤربول ضغطه الهجومي على تشيلسي، وأنقذ السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي فريقه من هدف محقق في الدقيقة 31 عندما تصدى لتسديدة صاروخية أطلقها نابي كيتا من خارج منطقة الجزاء ثم تصدى للمتابعة الجيدة من السنغالي الآخر ساديو ماني مهاجم ليڤربول المتحفز أمام المرمى.



ورد تشيلسي بهجمة سريعة في الدقيقة 35 ولكن حارس ليڤربول تصدى لتسديدة كاي هافيرتز ببراعة قبل أن يطلق الحكم صلفرته معلنا عن وجود تسلل.



وتعددت هجمات ليڤربول لكن دون أن ينجح لاعبيه في اختراق مرمى السنغالي ميندي فيما اعتمد تشيلسي في نهاية الشوط على المرتدات السريعة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى ليڤربول.



ورد تشيلسي على هجمات ليڤربول بهجمة سريعة في الدقيقة 42 أنهاها أزبيليكويتا بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن الكرة أخطأت المرمى كما شن الفريق هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 45 ومرر فيها ماركوس ألونسو الكرة إلى هافيرتز الذي مررها بدوره إلى ماسون ماونت المندفع أمام المرمى لكنه لعبها خارج المرمى بغرابة شديدة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل مع بداية الشوط الثاني، وعاند الحظ ماونت في الدقيقة 49 اثر هجمة سريعة منظمة لتشيلسي وتمريرة أمامية من بوليسيتش انفرد على اثرها ماونت بحارس ليڤربول لكنه سدد الكرة في القائم.

وأجرى تشيلسي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 57 بنزول رييس جيمس بدلا من أزبيليكويتا للإصابة.



وأنهى ماونت هجمة سريعة لتشيلسي في الدقيقة 58 بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس ليڤربول تصدى لها وأمسك الكرة بثبات.

ورد ليڤربول على محاولات تشيلسي بفرصة خطيرة لكن الحظ عاند صلاح وحرمه من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 64.



وفي الدقيقة 67، بدا أن الحظ حالف ليڤربول اثر ضربة حرة لعبها ترينت ألكسندر أرنولد ووصلت منها الكرة إلى ماني في الناحية اليسرى بمنطقة الجزاء وهيأها اللاعب لزميله جويل ماتيب المتحفز أمام المرمى والذي سددها برأسها في المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) بدعوى تسلل فيرجيل فان دايك مدافع ليڤربول المتداخل في اللعبة.

ولعب البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر في صفوف تشيلسي في الدقيقة 74 بدلا من ماونت وبوليسيتش على الترتيب.

وفي المقابل، سجل فيرنر هدفا لتشيلسي اثر هجمة سريغة في الدقيقة 78، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



ودفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليڤربول بلاعبيه جيمس ميلنر ودييجو جوتا في الدقيقة 80 بدلا من نابي كيتا وماني على الترتيب.



وتعددت الهجمات والفرص الضائعة للفريقين في الدقائق العشرة الأخيرة من الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وواصل الفريقان هجومهما المتبادل في الوقت الإضافي، وسجل لوكاكو هدفا لتشيلسي اثر هجمة مرتدة سريعة للفريق في الدقيقة 98 ولكن الحكم ألغاه.



وانتهى الشوط الإضافي الأول بمشادة بين أرنولد وهافيرتز تدخل معه الحكم لفض الاشتباك لكن هارفي إليوت لاعب ليڤربول تدخل بحماس زائد ودفع هافيرتز أمام الحكم ما دفع الأخير لإنذار اللاعبين الثلاثة.



وتأثر أداء الفريقين في الشوط الإضافي الثاني بالإجهاد فانحصر اللعب في وسط الملعب معظم الوقت.

ورغم هذا، سجل هافيرتز هدفا لتشيلسي في الدقيقة 110 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



وفيما استعد الفريقان لركلات الترجيح مع استمرار التعادل السلبي، دفع الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بحارس المرمى البديل كيبا اريزابالاجا بدلا من ميندي في الدقيقة 120 لينهي بعدها حكم اللقاء الوقت الإضافي ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ووجه الحارس البديل كيبا لطمة قوية لفريقه بعدما أهدر ركلة الترجيح الحادية عشرة ليمنح اللقب لليڤربول.