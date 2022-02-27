في مشهد يشكل تعبيراً عن روابط الاخوة والمحبة، تزيّنت المنافد الجمركية بالأعلام واللوحات، واستقبل المفتشون والموظفون الجمركيون الضيوف القادمين إلى البلاد عبر المنافذ البرية والجوية المختلفة بالترحيب والأعلام والهدايا المتنوعة، فرحةً بالأعياد الوطنية.

هذا، وقد ورفع مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ومديرو الإدارات الجمركية وجميع منتسبي الإدارة العامة للجمارك أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ،حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد ، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد والقيادة السياسية، بهذه المناسبة، متمنين من الله أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه.