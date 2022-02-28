بحث صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدي وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وقالت وكالة الانباء السعودية "واس" ان الامير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي ، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقالت "واس" انه جرى خلال الاتصال ايضا، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة.

وفي هذا الصدد، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).