قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين، إن تقدم القوات الروسية صوب كييف تباطأ بسبب الإخفاقات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية الشرسة.

وقالت الوزارة إن "الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا شمالي كييف وقد تباطأ تقدمها بسبب القوات الأوكرانية التي تدافع عن مطار هوستوميل وهو هدف روسي رئيسي منذ اليوم الأول من الصراع.

"تستمر الإخفاقات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية الصامدة في إحباط التقدم الروسي".

وذكرت الوزارة في تحديث استخباراتي نُشر على تويتر إن القتال العنيف مستمر حول تشيرنيهيف وهي مدينة في شمال أوكرانيا ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية. وأضافت أن المدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية.