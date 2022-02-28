وصل الوفد الأوكراني قبل قليل، إلى بيلاروس لإجراء مفاوضات مع روسيا، في وقت اشترطت فيه كييف وقفاً "فورياً لإطلاق النار" وسحب القوات الروسية.

وكان قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي اليوم الاثنين، إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجانبين في المحادثات مع أوكرانيا، وذلك بينما يستعد المسؤولون للاجتماع بالقرب من الحدود.

وأضاف ميدينسكي أن من المتوقع أن تبدأ المحادثات الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

وتعمقت اليوم العزلة السياسية والاقتصادية لروسيا إذ واجهت قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.