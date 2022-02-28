وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، نص على ما يلي:

بخصوص قرار الهيئة العامة للغذاء والتغذية بإلغاء العمل بنظام النوبة في مختبر (شبرة) الصليبية ما أثر على إنتاجية العمل والذي بدوره أثر سلبا على تجار وموردي الخضار والفاكهة والبيض بسبب تعرض بضاعتهم للتلف، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مبررات قرار الهيئة العامة للغذاء والتغذية بإلغاء العمل بنظام النوبة في مختبر شبرة الصليبية؟

2- كم عدد المختبرات التي تعمل بذات مهام مختبر (شبرة) الصليبية؟

3- ما عدد الموظفين العاملين في مختبر (شبرة) الصليبية؟ وما عدد العاملين ببقية المختبرات المشابهة -إن وجدت-؟

4- هل تلقت وزارة الصحة أي شكاوى أو تظلمات من الموظفين والعاملين أو من تجار وموردي الخضار والفواكه بسبب قرار الهيئة بإلغاء العمل بنظام النوبة؟5-

هل عوضت الوزارة أو إدارة الهيئة المتضررين من القرار المذكور؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك، وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يبين عدد الذين عوضوا وقيمة المبالغ التي كلفت الدولة جراء التعويض.

6- ما حلول الوزارة بشأن ما حصل للمتضررين من القرار المذكور؟

7- هل تعاني الوزارة من نقص في أجهزة الفحص تسببت بإصدار القرار المذكور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بعدد أجهزة الفحص المتوافرة في مختبرات الوزارة وكشف بعدد أجهزة الفحص التي تحتاجها لسد النقص في مختبراتها، وإن كانت الوزارة وقعت عقودا لتوريد هذه الأجهزة، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها وتكلفتها المادية على الدولة.