أكد الجيش الأوكراني الاثنين أن موسكو "بطأت وتيرة الهجوم" في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروس.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق".

باشرت روسيا غزو أوكرانيا الخميس ما أثار صدمة عبر العالم.

ونجحت القوات الأوكرانية التي تتلقى أسلحة من دول غربية في إبطاء تقدم الجيش الروسي.

واتهم الجيش الأوكراني روسيا كذلك بشن هجوم صاروخي على أبنية سكنية في مدينتي زيتومير وشيرنيغيف في شمال غرب البلاد وشمالها.

وأكد الجيش "إلا ان محاولات الجيش الروسي تحقيق هدف العملية العسكرية فشلت. العدو يعاني من الإحباط ويتكبد خسائر فادحة".