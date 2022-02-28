أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، إضافة "باركود- QR" إلى لوحات أبواب المسجد الحرام الرئيسية؛ ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من الاطلاع على أبرز ما يخص الأبواب ومسمياتها.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- : إن الخدمة تهدف إلى تعريف القاصدين بالأبواب خاصة الرئيسية، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لهم من خلالها.

وأضاف الجابري أن "الباركود" يقوم بعرض معلومات عن الباب المثبت عليه وسبب التسمية، وكذلك خدمة الوصول إلى موقع الباب في حال أراد الزائر العودة إليه، وأبرز ما يحيط بهذا الباب من خدمات ومصليات وغيرها من الأمور التي تعين القاصدين وتسهل عليهم.

وأوضح أن باكورة هذه الخدمة تمت على "لوحة باب الملك عبدالعزيز"، حيث يوضح بعد المسح على الباركود بعض المعلومات عن الباب، وبعض مآثر الملك المؤسس في خدمة الحرمين الشريفين، وخدمة الإرشاد المكاني.