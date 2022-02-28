أصبح الممثل الأمريكي تروي كوتسور أول ممثل أمريكي أصم يفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية " ساجا" حيث فاز بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في فيلم " كودا".

وفاز الفيلم بجائزة أفضل طاقم عمل في فيلم سينمائي، متغلبا على أفلام مثل بلفاست والملك ريتشارد وهاوس اوف جوتشي.

وفازت الممثلة جيسكا شاستين والممثل ويل سميث على بجائزتي نقابة ممثلي الشاشة" ساجا" لأفضل ممثلين في دور رئيسي بفيلم سينمائي.

وحازت جيسكا على الجائزة عن دورها في فيلم " ذا اي اوف تامي فاي" ، في حين فاز ويل بالجائزة عن دوره في فيلم " الملك ريتشارد".

وفازت الممثلة كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل عن دورها في مسلسل " مار اوف إيست تاون"، كما حصل الممثل مايكل كيتون على جائزة أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل عن دوره في مسلسل " ديبوسيك".

وحاز الممثل الكوري الجنوبي لي جونج جاي على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل " لعبة الحبار"، كما فازت الممثلة جونج هو يوان على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في نفس المسلسل