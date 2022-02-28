فقد مدرب الكاراتيه السوري الشاب محمد مصاروة قدمه اليسرى وخضع لعشرات العمليات الجراحية ونزح من مدينته دوما في ريف دمشق خلال المعارك بين القوات الحكومية وقوات المعارضة السورية في 2018.

وعند نزوحه ترك مصاروة كل متاعه وراء ظهره باستثناء ميدالياته ودروعه التي حملها معه لمدينة الباب في شمال سوريا ليبدأ حياة جديدة هناك، حيث افتتح صالة تدريب لتعليم الأطفال الكاراتيه في مكان نزوحه وصالة أخرى في تركيا حيث يدرس الطب.

ويتذكر مصاروة ما ألّم به قائلا لتلفزيون رويترز "بضمن أحداث الثورة السورية كنت مدرب بمدينة دوما بريف دمشق، تعرضت لعدة إصابات ومنها الإصابة اللي أدت لبتر القدم اليسرى. وفي القدم اليمين فيه عندي تفتت وعندي إصابة بالراس، بالعين، والأذن اليسرى، طلق ناري بالجانب الأيسر".

وأضاف "بعد ما تعرضت للإصابة عانيت كتير عمليات جراحية، 30 عملية، بعد ما عادت صحتي ركبت طرف ذكي وعالجت قدمي اليمنى ومارست الكاراتيه، فتحت نادي بمدينة الباب، فتحت نادي بمدينة أورفه، الحمد لله بضمن ها السنتين اللي مرقوا أحرزت كتير نتائج".

وأردف مصاروة "كنت لاعب نادي الجيش وحائز على خمس بطولات جمهورية ولاعب بطولة ريف دمشق بطولات جمهورية وبطولات كأس الرئيس ولاعب منتخب سوريا لسنة 2008، 2009، 2010".

ويتمنى الشاب الطموح أن تتوفر له التجهيزات والإمكانيات اللازمة ليتسنى له أن يصنع أبطالا في لعبة الكاراتيه، حيث قال "يعني ما فيه ها التجهيزات ونحن بنتمنى من المسؤولين بالشمال السوري إنه ينظروا لهذا الأمر وخصوصي للألعاب الفردية. يعني نحنا مستعدين نطلع أبطال من سوريا، أنا عم أدرب تلات سنين بتركيا طلعت أبطال خلال سنة،

وفاز عدد من المتدربين عند مصاروة في سوريا وتركيا بالعديد من الجوائز، بينها ست ميداليات ذهبية في بطولات دولية نُظمت في تركيا العام الماضي.