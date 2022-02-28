قالت السلطات الأفغانية إن حركة طالبان تنفذ منذ الجمعة عملية تفتيش واسعة النطاق من منزل إلى آخر في كابول ومدن أفغانية أخرى بحثا عن أسلحة ومجرمين بعد ارتفاع معدلات السرقة وعمليات الخطف.

وأثارت العملية قلقًا كبيرًا بين السكان الذين يخشون استهدافهم بسبب علاقاتهم مع النظام السابق الذي كان مدعومًا من المجتمع الدولي إلى أن استولت طالبان على السلطة في آب/أغسطس.

أبواب وخزائن مخلعة ووسائد وفرش ممزقة وملابس مبعثرة على الأرض ... هكذا عبر البعض عن غضبهم من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر منازل تعرضت للتخريب حسب قولهم، أثناء عمليات التفتيش.

وقال أحد السكان طالبا عدم ذكر اسمه وهو يعرض على فرانس برس صورا تشهد على الحالة المؤسفة للغرف "لم يكن هناك سوى ابن أخي في المنزل عندما جاؤوا وقلبوا كل شيء رأسا على عقب".

بينما قال أشخاص آخرون لوكالة فرانس برس على العكس إن عمليات التفتيش كانت قصيرة وأن قوات الأمن كانت مهذبة.

واعلن المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي "نحاول التحرك ضد الخاطفين واللصوص الذين يحملون أسلحة ويهددون حياة الناس".

وعثر على شخصين مخطوفين واطلق سراحهما خلال العملية إلى جانب مراهقتين كانتا مقيدتين بسلاسل في قبو، بحسب المتحدث.

وتم ضبط أسلحة خفيفة وثقيلة ومتفجرات وأجهزة لاسلكي وطائرات مسيرة بالإضافة إلى سيارات تابعة للجيش أو للحكومة.

وأضاف أنه تم اعتقال ستة اشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان وتسعة خاطفين و53 "لصا محترفا".

وأعلن ذبيح الله مجاهد "نريد أن نطمئن سكان كابول بأن هذه العمليات ليست موجهة ضد الشعب" وأنها تنفذ "بحذر".