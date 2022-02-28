زادت عمليات البحث الالكتروني العالمية عن السياحة الفيتنامية خلال الفترة بين كانون الاول/ديسمبر وشباط/فبراير، بوتيرة تعد الأسرع في العالم بواقع 75%، ولذلك تستعد الدولة لإعادة فتح أبوابها بالكامل أمام السياحة الوافدة في الشهر المقبل.

وذكرت صيحفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية أن دولة تشيلي جاءت في المركز الثاني بعد فيتنام بنسبة بحث بلغت أكثر من 50%، ثم جاءت نيوزيلندا وسريلانكا وبلغاريا وكرواتيا بنسب تزيد على 25%، بحسب ما ورد في بيانات صدرت على موقع "ديستينيشن إنسايتس" التابع لمحرك بحث "جوجل".

وكانت الدول العشر التي سجلت أعلى عدد من عمليات البحث عن السياحة الفيتنامية، هي: روسيا والولايات المتحدة وأستراليا والهند وسنغافورة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وكانت مدينة "هو تشي مينه" - وهي أكثر مدن فيتنام ازدحاما - الوجهة التي حظت بأكبر عدد من عمليات البحث من جانب الزائرين الدوليين، ثم تلتها "هانوي" و"دا لات" و"فو كوك" و"نا ترانج".

جدير بالذكر أن فيتنام استأنفت تشغيل الرحلات الجوية التجارية إلى 20 من أصل 28 دولة ومنطقة كانت تقوم بإرسال رحلات جوية مباشرة إليها قبل تفشي جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعيد فيتنام فتح أنشطة السياحة الداخلية والخارجية اعتبارا من 15 من آذار/مارس، تحت ظروف طبيعية جديدة، حيث ستسمح للسائحين الأجانب بزيارة البلاد بدون حجز برامج سياحية.