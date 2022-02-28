من المقرر أن تلغي إندونيسيا شرط الخضوع للحجر الصحي للركاب الدوليين لدى وصولهم جزيرة بالي، وذلك ضمن برنامج تجريبي مقرر أن يبدأ في آذار/مارس حيث تسعى السلطات لإلغاء جميع متطلبات الحجر الصحي بحلول نيسان/أبريل المقبل.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير تنسيق الاستثمار والشؤون البحرية لوهوت بانجايتان، المسؤول أيضا عن مواجهة جائحة كورونا في جاوة وبالي، إنه مازال يتعين على الركاب الخضوع لاختبار "بي سي ار" والبقاء في مقر إقامتهم لحين وصول النتائج.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج التجريبي في 14 آذار/مارس المقبل، ولكن يمكن تقديم موعد العمل به في حال استمر تحسن إحصاءات الاصابة بفيروس كورونا الاسبوع المقبل، وفقا لما قاله بانجايتان.

ويشار إلى أن إندونيسيا تقوم تدريجيا بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، حيث تستعد للتعايش مع الفيروس والحفاظ على زخم التعافي الاقتصادي، حتى في ظل انتشار حالات الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.