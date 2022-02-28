يعيش الفنان القدير أحمد بدير حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسلين جديدين هما "الاختيار 3"، و"راجعين يا هوى".

وقال بدير - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أعتبر نفسي من المحظوظين في رمضان المقبل، حيث أشارك في عملين كبيرين هما الاختيار 3 وراجعين ياهوى"، مضيفا أنه انتهى حتى الآن من تصوير نصف مشاهده في "راجعين ياهوى".

وأضاف أنه يواصل في الوقت نفسه حاليا تصوير مشاهد دوره في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" مع كل من كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز، وياسر جلال.. نافيا صحة ما تردد عن مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال.

مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، تميم عبده، صفاء الطوخي، وإخراج محمد سلامة.

ويتناول المسلسل عددا من الموضوعات الإنسانية والاجتماعية في إطار درامي.. حيث تدور قصته حول رجل بسيط يسكن في حي شعبي، ويعمل مدرس ألعاب في إحدى المدارس، ويسعى لتحسين مستوى معيشته وتلبية متطلبات الحياه، وفي أحد الأيام تتعرض ابنته لحادث ما يقلب حياته رأسا على عقب.

أما مسلسل "الاختيار 3" يناقش فترة صعبة في تاريخ مصر، وتتناول الحلقات الأولى منه سيطرة الجماعة الإرهابية على مقاليد الحكم، وكشف الكثير من أمور خيانتهم، كما يتطرق في الوقت نفسه إلى عدد من بطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية في الكثير من المواقف التي تظهر فكرة الاختيار وحب الوطن والنقيض الذي ارتكبه الآخرون.