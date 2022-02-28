قال دوق ساسكس الأمير هاري إنه هو زوجته ميجان " اجتمعا سويا لسبب" ويتشاركان الالتزام" بحياة الخدمة" وذلك أثناء تسلمهما جائزة خلال الحفل السنوي الـ53 للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن هاري وميجان ظهرا سويا لتسلم جائزة الرئيس، التي تكرم حاصليها لقيامهم بإنجاز خاص وخدمة عامة متميزة.

وقال هاري لدى تسلمه الجائزة" أعتقد أنني يمكنني القول إنني آتيت من بيئة مختلفة تماما عن زوجتي العزيزة، ومع ذلك اجتمعت حياتنا لسبب".

وأضاف" نحن نتشارك في الالتزام بحياة الخدمة، ومسؤولية مواجهة الظلم، والايمان بأن الأشخاص الأكثر تعرضا للتجاهل غالبا ما يكونوا الآكثر أهمية بالنسبة للاستماع لهم".

وقالت ميجان" لا يمكنني أن أشعر بفخر أكثر من كوننا نقوم بهذا العمل سويا".

ودعا هاري في خطابه إلى دعم شعب أوكرانيا في الأزمة الحالية. ويشار إلى أنه تم تأسيس الجمعية الوطنية عام 1909 لمواجهة العنف المستمر ضد أصحاب البشرة السوداء.

وتحتفي جوائز الجمعية بإنجازات وأداء أصحاب البشرة السوداء وأفراد الأقليات العرقية في الفنون.

ومن ضمن الفائزين بالجوائز هذا العام الممثل صامويل ال جاكسون وويل سميث وجينفير هدسون.