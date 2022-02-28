قال مسؤولو الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا إن رجال الإنقاذ في إقليم سومطرة الغربية الذي ضربه زلزال يوم الجمعة انتشلوا ثلاث جثث جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 11 قتيلا.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في بيان إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتين أمس السبت وجثة أخرى من بين أنقاض المنازل التي دمرت جراء الزلزال الذي ضرب الإقليم بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر صباح الجمعة.

وقد أودى الزلزال بحياة خمسة أشخاص في منطقة باسمان الغربية وستة أشخاص في منطقة باسمان، بينما أصيب 388 شخصا ونزح 13 ألف شخص عن منازلهم.

وقال سوهاريانتو، مدير الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث "رجال الإنقاذ مازلوا يبحثون عن أربعة أشخاص مفقودين ويقومون بتقييم الأضرار".