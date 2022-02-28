ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الدعم لحزب المحافظين البريطاني، تراجع إلى أدنى مستوى له، منذ عام 2005، حيث يشير استطلاع جديد للرأي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ونصفأعضاء حكومته، سيخسرون مقاعدهم، إذا جرت الانتخابات الآن.

وقالت وكالة "بلومبرج" إن حزب المحافظين ، سيخسر 164 مقعدا، مما يتركه، يحصل على 201 مقعد فقط، بينما سيحصل حزب العمال على 150 مقعدا ليصل عدد مقاعده إلى 352 مقعدا، حسب التوقعات.

و سيحصل حزب "العمال" على أغلبية إجمالية تصل إلى 14 مقعدا. ويتعرض رئيس الوزراء وحزبه لضغط، وسط ما يزعم عن انتهاكات لقواعد كوفيد، خلال الإغلاق، والذي تجري شرطة العاصمة لندن تحقيقا بشأنه.