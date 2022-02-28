من دون المواكب المتلألئة ورقصات السامبا يفقد كرنفال ريو دي جانيرو روعته، وهو أمر يشكّل ضربة لقطاع السياحة في البرازيل المتضرر أصلا بسبب الجائحة.

في عالم خالٍ من كوفيد-19، كان هذا الأسبوع سيشهد تدفقا هائلا للسياح، أكثر من 2,1 مليون سائح عام 2020، إلى ريو دي جانيرو لحضور حفلات الشوارع والعروض المذهلة في إطار كرنفال المدينة الأشهر.

وبدلا من ذلك، يتوقع خبراء القطاع أن يكون عدد السياح في ريو دي جانيرو ووجهات سياحية أخرى منخفضا نسبيا، مع كون معظمهم من البرازيليين الذي يسافرون محليا.

وهذا يضيف إلى معاناة قطاع السياحة الذي بدأ لتوه التعافي بعدما وصل إلى شفير الانهيار عام 2020.

وقال ألكسندر سامبايو رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم "كان الأمر صادما" ذاكرا أرقاما رسمية تظهر أن إيرادات قطاع السياحة تراجعت بنسبة 35 في المئة عام 2020.

لكن القطاع انتعش جزئيا عام 2021 مع تسجيله نموا بلغت نسبته حوالى 20 في المئة.

وستتخلل أسبوع الكرنفال حفلات موسيقية وحفلات راقصة لكن بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 70 في المئة وشرط أن يكون الحاضرون ملقّحين مع وضع الكمامات طوال الوقت.

لكن المتحوّرة أوميكرون دفعت بالسلطات إلى إلغاء حفلات الشوارع التي تقام ضمن كرنفال ريو دي جانيرو، للعام الثاني على التوالي، وإرجاء مسابقة مواكب مدارس السامبا الشهيرة حتى نيسان/أبريل.

يتوقع بينتيس أن تكون عائدات أسبوع الكرنفال أقل بمقدار الثلث من مستويات ما قبل الجائحة.