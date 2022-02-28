أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية شراكة حقوق إعلامية مع رابطة الدوري الأسترالي، تحصل بموجبها الأخيرة على حقوق بث بطولات الأندية في الاتحاد القاري حتى عام 2024 من خلال شراكتها مع شبكة "فياكوم سي.بي.اس 10".

وتتضمن الاتفاقية دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي إلى جانبنهائي ات بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات.

وتتولى رابطة الدوري الأسترالي جميع أعمال الإدارة والترويج لفعاليات كرة القدم للمحترفين في أستراليا، بما في ذلك بطولات الدوري للرجال والسيدات، إلى جانب دوري الشباب والدوري الالكتروني، وسوف تمكن هذه الشراكة الجديدة من تقديم تغطية شاملة لبطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك جميع مباريات الأندية الأسترالية.

وقال داتو سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد على الإنترنت :"نحن سعداء لدخول هذه الشراكة مع رابطة الدوري الأسترالي من أجل نقل مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات المستوى العالمي في أستراليا."

وأضاف :"يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طموحاته في ضمان بقاء كرة القدم كرياضة أولى في القارة، وهذه الاتفاقية مع رابطة الدوري الأسترالي ستعزز من شعبية بطولاتنا للأندية وترفع مستوى الحماس للعبة في أوساط الجماهير داخل أستراليا."

ومن جانبه، قال آنت هيرن مدير الدائرة التجارية في رابطة الدوري الأسترالي :"نحن نفتخر بالعمل بالتشارك مع فياكوم سي.بي.اس 10 والاتحادالآسيوي لكرة القدم، من أجل جلب المزيد من فعاليات كرة القدم داخل أستراليا، هنالك إقبال متزايد على متابعة أبرز فعاليات كرة القدم الدولية، وهذه الشراكة ستمكن جماهيرنا من معايشة بعض أفضل المنافسات في المنطقة."

وقال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تسويق كرة القدم الآسيوية "إف.إم.إيه" :"نحن سعداء للغاية بالترحيب برابطة الدوري الأسترالي إلى قائمة شركاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فمنذ إنشاءها، قطعت الرابطة رحلة طموحة في استقطاب الجماهير لمتابعة بطولات الأندية في أستراليا، ونحن سعداء أن بطولات الأندية الآسيوية تشكل جزءاً أساسياً من رؤيتهم."

وأضاف :"نحن واثقون أن رابطة الدوري الأسترالي وشريكهم في البث التلفزيوني سيعملان على تعزيز حضور بطولات الأندية الآسيوية في أستراليا، ونحن نتطلع لشراكة مثيرة."