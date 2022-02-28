قالت الفنانة آيتن عامر، إنها متحمسة لأداء دورها في مسلسل "مكتوب عليا" المقرر عرضه في رمضان المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضافت آيتن عامر، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم :"انتظروني في مسلسل "مكتوب عليا" قريبا في رمضان، في دور كوميدي، أجسد فيه دور ابنة خالة أكرم حسني وتجمعنا العديد من المواقف الكوميدية".

وأكدت أنها تبذل مجهودا كبيرا للظهور بأفضل شكل ممكن، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل يختلف عما قدمته في أعمالها السابقة، إذ تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار حيث تحاول في كل عمل فني تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد نفسها.

يشارك فى بطولة المسلسل عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبد الله، محمد طعيمة، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.