توصلت شركة تيفا فارماسيوتيكال إنداستريز ليمتد إلى تسوية بقيمة 225 مليون دولار مع ولاية تكساس وهي اكبر تسوية تتوصل إليها حتى الآن، في قضية إساءة تسويق عقاقير مسكنة للآلام أدت إلى زيادة إدمان الأفيون في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وثيقة التسوية التي نشرها كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس القول إن التسوية تشمل دفع 150 مليون دولار نقدا على مدى 15 عاما و75 مليون دولار في صورة كميات من عقار ناركانالمستخدم في علاج الإفراط في تعاطي الأفيون ومركباته.

وتنهي التسوية التحقيق الذي أجرته الولاية وتحل الدعاوى التي أقامتها المقاطعات في تكساس بشأن دور الشركة في حدوث أزمة صحية بالبلاد.

وقال باكستون في بيان إنه يجب محاسبة شركات الأدوية على دورها في هذه الجائحة المدمرة "هذه الموارد ستستخدم لتمويل مبادرات التعافي التي ستساعد عددا لا يحصى من سكان تكساس".

يذكر أن تيفا وأكثر من عشر شركات أخرى تشمل شركات لإنتاج وتوزيع الأدوية وسلاسل الصيدليات تواجه آلاف الدعاوى القضائية من جانب حكومات الولايات والبلديات الأمريكية بسبب انتشار تعاطي الأفيون في الولايات المتحدة نتيجة الإعلانات المضللة عن عقاقير مسكنة للألم تحتوي الأفيون، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الجرعات الزائدة على مدى نحو عقدين.

من ناحيتهاـ قالت تيفا إنها ستواصل العمل من أجل تسوية كافة الدعاوى المقامة ضدها على مستوى العالم.

كانت شركة جونسون آند جونسون لصناعة الأدوية وثلاثة من موزعي الأفيون قد وافقوا في تموز/يوليو الماضي على دفع 26 مليار دولار لتسوية آلاف القضايا الحكومية ذات الصلة بالمواد الأفيونية وينص الاتفاق، الذي استغرق التوصل إليه عدة سنوات، على قيام شركة "ماكيسون كورب" و"كاردينال هيلث" و"أمريسورس بيرجن كورب" بدفع نحو 21 مليار دولار لتسوية اتهامات بأنهم غضوا الطرف عن شحنات كبيرة مثيرة للريبة من الأفيون، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركات والادعاء العام وستدفع جونسون آند جونسون 5 مليارات دولار لتسوية اتهامات بأنها سوقت بشكل غير قانوني أدوية أفيونية، توقفت عن إنتاجها العام الماضي.