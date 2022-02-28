توفي الفنان الأرجنتيني "أنطونيو سيجوي" في عاصمة الأرجنتين "بوينس آيرس" بسبب مضاعفات عملية جراحية عن عمر ناهز 88 عاما.

وأورد راديو "فرنسا الدولي" هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن "أنطونيو سيجوي" ولد في 11 يناير 1934 وهو رسام كاريكاتوري أرجنتيني ورسام ومصور كتب ونحات، وتعرض أعماله باستمرار في أماكن مختلفة حول العالم، كما يتم عرض أعماله في متحف "بوينس آيرس" للفن الحديث ومركز جورج بومبيدو بفرنسا، من بين آخرين.

ودرس "سيجوي" في إسبانيا وفرنسا، وانتقل إلى المكسيك لمدة أربع سنوات والولايات المتحدة وباريس وعقد المعرض الفردي الأول له في باريس عام 1964، وبعد ذلك عاش في بوينس آيرس.