أعلن المخرج بلال العربي، اعتذاره عن عدم استكمال مسلسله الجديد "ملوخية بالتريند" ، بطولة الفنان حمو بيكا.

وقال العربي - إنه اعتذر عن عدم استكمال عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل دون إبداء أي أسباب، مضيفا أنه طلب من الجهة المنتجة عدم وضع اسمه على تتر العمل.

وتدور أحداث "ملوخية بالتريند" حول اثنين من الفلاحين هما صابر ومهند، ويقرران السفر إلى الإسكندرية للعمل، ولكنهما يجدان صعوبة في التأقلم مع أجواء المدينة، ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية .

المسلسل من بطولة المطرب حمو بيكا وعلاء زينهم، العربي كركور، حسن عبد الفتاح، محمود حسان، شمس نبيل، فكرة محمود حسان ، وسيناريو وحوار يوسف بسيوني ومصطفى عبداللاه.