أطلقت الصين صاروخا من طراز "لونج مارش4- سي" لوضع قمر اصطناعي جديد في الفضاء بهدف رصد البيئة الجيولوجية للأرض والانهيارات الأرضية والزلازل.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تم إطلاق الصاروخ الساعة 0744 صباحا بتوقيت بكين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين، وسرعان ما تم إرسال القمر الاصطناعي "إل-إس.إيه.آر 01 بي" إلى المدار المحدد له مسبقا.

وقال مركز الإطلاق إن هذه المهمة هي الرحلة رقم 408 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".

يشار إلى أن "إل-إس.أيه.آر 01" الصيني هو مجموعة تتكون من قمرين اصطناعيين مجهزين برادار ذي فتحة تركيبية على شكل حرف إل (إس إيه آر)، ويحملان اسمي "إل-إس.أيه.آر 01 إيه" و "إل-إس.أيه.آر 01 بي". وكان قد تم ارسال القمر الاصطناعي الأول إلى الفضاء يوم 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء في بيان أن القمرين الاصطناعيين سوف يقومان بمهام تقديم بيانات لدعم موارد الأرض ورسم الخرائط فيما يتعلق بالغابات والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ، كما يعززان بشكل كبير قدرات الاستجابة السريعة في حال وقوع كارثة طبيعية.

وتولت تطوير القمرين الاصطناعيين والصاروخ أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، وهي مؤسسة تابعة لشركة الصين لتكنولوجيا وعلوم الفضاء.