سجلت كوريا الجنوبية 114 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس تسجلها منذ بدء الجائحة في شباط/فبراير 2020

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 8058 حالة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 139 ألفا و626 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 139 ألفا و466 حالة محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 3 ملايين و134 ألفا و456 حالة.

وارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 715 حالة اليوم، بعدما بلغ 663 حالة أمس الأحد.