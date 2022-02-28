أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وفاة ما لا يقل عن 34 شخصا بالكاميرون بسبب تفشي وباء الكوليرا في 4 مناطق بالكاميرون على الأقل، من بينها منطقة /ليتورال/ التي تقع بها العاصمة التجارية /دوالا/.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب، بلغ عدد المصابين بالكوليرا بمنطقة جنوب غربي البلاد، والتي سجلت أولى حالاتها مطلع الشهر الماضي، 1055 حالة، توفى منها 28 مصابا.

وسجلت منطقة ليتورال 77 حالة إصابة و4 حالات وفاة، بينما سجلت المنطقة الجنوبية 52 حالة إصابة وحالتي وفاة، وسجلت منطقة الشمال الأقصى 8 حالات إصابة.

وكان وزير الصحة الكاميروني، مالاتشي مانودا، قد حث المواطنين - في وقت سابق من الشهر الجاري - على ضرورة الحفاظ على نظافتهم الشخصية والإبلاغ الفوري عن أي حالات إصابة جديدة.