أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، حرص حكومة بلاده على توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية، وتقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها والهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الانفتاح والموائمة بين كل شعوب العالم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال كلمة الزياني في أعمال الطاولة المستديرة التي أقامها سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين كاي بوكمان، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين، والتي تم خلالها استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، والتي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا.

وتم خلال فعاليات الجلسة، بحث تفعيل التعاون البحريني الألماني في مجالات الطيران والسياحة، استقطاب المزيد من الخبرات والاستثمارات بين الجانبين وفتح المزيد من آفاق التعاون في هذا المجال، التعاون في مجالات الطاقة والمناخ وغيرها من الموضوعات .

ولفت الوزير البحريني إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة وزيادة حجم المبادلات التجارية .. مشيرًا في هذا الصدد إلى العروض المتميزة التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة، كما تطرق إلى الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الاقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين.