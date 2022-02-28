يواصل السيناريست المصري أيمن سلامة حاليا كتابة المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "يوتيرن"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وقال سلامة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يواصل كتابة المشاهد الأخيرة من المسلسل لينتهي منها خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن عمليات التصوير تسير بشكل جيد للغاية بمشاركة جميع أبطال العمل.

وأشار سلامة إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار الدراما الاجتماعية حول العديد من المشاعر الإنسانية، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، عبير منير، محمود حجازي، نورهان، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعود الفنان القدير توفيق عبدالحميد من خلال المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، حيث يجسد شخصية طبيب يدعى حاتم الكردي، وهو والد الفنانة ريهام حجاج في المسلسل.