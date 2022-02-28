حصد المنتخب الأمريكي للسلاح، ذهبية بطولة كأس العالم للرجال، المقامة بالقاهرة في صالة 1 باستاد القاهرة الدولي،

وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره الروسي في الدور النهائي بنتيجة 45-34.

وكان المنتخب الأمريكي في البطولة كالتالي، فاز على المجر في دور ال 16 بنتيجة 45-22، ثم فاز على المنتخب المصري في ربع النهائي بنتيجة 45-24، وبعدها فاز في نصف النهائي على منتخب إيطاليا بنتيجة 45-42، وفي النهائي فاز على نظيره الروسي بنتيجة 45-34.

وبهذا توج المنتخب الأمريكي بالميدالية الذهبية، وحصل المنتخب الروسي على الميدالية الفضية، وجاء المنتخب الإيطالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وحصل منتخبا الوطني على المركز السادس.

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة:”أشرف مسعد مدربا - أنس محمود مدربا - مصطفى نهاد مدربا - طه يوسف طبيب المنتخب - أيمن غنيم مديرا إداريا”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.

جدير بالذكر، أن الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف قد توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية في منافسات الفردي.