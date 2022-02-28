أعلنت جنوب إفريقيا عن تجنيد 12 ألف رجل شرطة، قبل نهاية هذا العام، في إطار جهود تهدف إلى إعادة بناء قوة الشرطة لديها، بعد أسوأ أعمال شغب، منذ نهاية تمييز عنصري، أودى بحياة 354 شخصا في عام 2021 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة الدفاع، ثاندي موديسي قولها في مؤتمر صحفي أن الوزارة أعلنت عن قبول دفعة من حاملي درجة البكالوريوس من خرجي كليات العلوم ، بالإضافة إلى آخرين من مختلف المجالات الأكاديمية ، أملا في منع ومحاربة الجريمة.

جاءت تصريحاتها، بعد أن تعهد الرئيس، سيريل رامافوزا بإصلاح جهات إنفاذ القانون، في خطابه حول حالة الأمة.

أضافت الوزيرة اليوم "سنقيم باستمرار مستويات قدرة سلاح الشرطة في جنوب إفريقيا، ونقوم بالتجنيد، وفقا لذلك، لضمان أن نزيد قوة الشرطة، من 180 ألف رجل ضابط لخدمة سكان البلاد، البالغ عددهم أكثر من 60 مليون نسمة"

وأنهى سبعة آلاف رجل شرطة تقريبا التدريب الأساسي وسيبدأ خمسة آلاف آخرون، تدريبا أساسيا، في عام 2023 .