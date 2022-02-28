أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن اعتقادها بعدم وجود داع لإعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري، وذلك بالرغم من الأزمة الأوكرانية الحالية.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، لا أعتقد أن التجنيد الإجباري سيساعدنا حقا في النقاش الراهن".

وأضافت لامبرشت أن "هذا سيكون إصلاحا كبيرا وسيتتطلب إجلاء قضايا قانونية كبيرة"، وأشارت إلى أن من بين هذه القضايا مسألة ما إذا كان سيتعين إلزام النساء أيضا بالخدمة في الجيش الألماني.

كان قد تم وقف العمل بنظام التجنيد الإجباري للرجال البالغين في ألمانيا في عام 2011، لكن دون أن يتم إلغاؤه بشكل تام.

يذكر أن نظام التجنيد الإجباري غير معمول به في أغلب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).