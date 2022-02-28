قالت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم، إنها تشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات العملاء.

وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة للشبكة الألمانية جاسكاد، أن خط أنابيب روسياً آخر، وهو خط يامال-أوروبا الذي يمر عبر روسيا البيضاء وبولندا، عاود الضخ في اتجاه معاكس صباح يوم الأحد الماضي، واستمر في نقل الغاز شرقا إلى بولندا من ألمانيا عند مستويات مرتفعة صباح الاثنين.

وكانت شركة الطاقة الروسية أكدت يوم الأحد، أن طلبات الحصول على الغاز عبر أوكرانيا بلغت 107.5 مليون متر مكعب.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 35% من وارداته من الغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي أكثر من غيرها. وقد أدت التوترات بشأن أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية التي بدأت العام الماضي.

ويستبعد الخبراء اللجوء إلى استراتيجية أكثر صرامة بشأن الطاقة الروسية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.