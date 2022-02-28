ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال تعاملات الاثنين، حيث يراقب المستثمرون الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.

وخلال جلسة التعاملات، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل مكاسب بأكثر من 5% إلى 96.87 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلا بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل 5.33% إلى 103.15 دولار للبرميل، وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب، واستقر كلا عقدي النفط على انخفاض بأكثر من 1٪ يوم الجمعة الماضي.

وفي سياق متصل، تم تداول الذهب الفوري، الذي يعتبر تقليديا ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين عند 1.910.84 دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 1.23٪.