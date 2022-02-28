أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن الواردات من النفط الخام الكويتي قفزت في شهر يناير الماضي بنسبة 49.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 6.66 مليون برميل أي ما يعادل 215 ألف برميل يوميا وذلك في ارتفاع متواصل للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان الكويت باعتبارها رابع أكبر مزود بالنفط لليابان قامت بتوريد 7.9% من واردات اليابان من الخام من الدول الآسيوية.

وأضافت البيانات ان واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام حققت في شهر يناير الماضي نموا بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.72 مليون برميل يوميا في ارتفاع للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت نسبة 91.8% من إجمالي واردات اليابان من الخام بانخفاض بلغت نسبته 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واحتفظت المملكة العربية السعودية بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط على الرغم من تراجع الواردات منها بنسبة 4.6% عن العام السابق لتصل الى 1.12 مليون برميل يوميا تليها الامارات ب822 ألف برميل يوميا بارتفاع بلغت نسبته 5.1% فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة ب 237 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.