أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تعديل وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» العالمية للنظرة المستقبلية على التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للمجموعة إلى «إيجابي» بدلا من «مستقر» كما أكدت تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمصدر «B-».

وفقا للتقرير، تعكس النظرة الإيجابية قدرة المجموعة على الحفاظ على تحقيق مرن للإيرادات خلال الفترة 2020-2021 وانتعاش أداء الأعمال في عام 2021 مع عائد على حقوق المساهمين للمجموعة بنسبة 9.0% في عام 2021، مقارنة ب 4.7% في عام 2020.

ويلاحظ أن هذا التحسن كان مدفوعا إلى حد كبير بأحجام أعمال الخزينة المرتفعة، حيث تحقق المجموعة انتشارا إيجابيا من الاستثمار بالصكوك السيادية والمنتجات المهيكلة ذات الطابع الإقليمي، كما أثبتت المعاملات المصرفية الاستثمارية مرونتها، حيث حافظ العملاء الحريصين على العائدات النقدية على رغبتهم في العقارات التجارية المدرة للدخل في أوروبا والولايات المتحدة.

كما سلطت ستاندرد آند بورز الضوء على المزيد من التحسينات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة والتي أظهرت نتائج قوية بعد عملية تنقية كبيرة للمحفظة في عام 2020، والأثر الإيجابي للفصل المخطط له للأصول العقارية للمجموعة، والذي أشار التقرير إلى أنه بمجرد اكتماله، سيساعد على تنشيط الميزانية العمومية للمجموعة وزيادة حصة الأصول المدرة للدخل.

يقال أيضا أن التصنيف أخذ في الاعتبار التوقعات بأن المجموعة ستعمل بسيولة أقوى إلى حد ما من ذي قبل. على مدار عام 2021، تحسنت تغطية المجموعة لتمويل الجملة قصير الأجل إلى حوالي 116% في 30 سبتمبر 2021، من حوالي 94% في نهاية عام 2020.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المزيد من التحسينات على تصنيفات جي إف إتش سوف ترتبط بالتقدم في خطط فصل الأصول العقارية القديمة وتنشيط ميزانيتها العمومية.