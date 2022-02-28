يرى بنك جولدمان ساكس أن تدهور الطلب هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يوقف ارتفاع أسعار النفط بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون قيودا إضافية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وحسبما نقلت «بلومبرج»، أوضح محللو البنك في مذكرة، أن العقوبات الغربية سوف تشتد بصورة كبيرة بعد الإعلان عن حظر بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي «سويفت».

وأضافوا أن أسواق السلع الأساسية في حاجة إلى أن تعكس ليس فقط هذه الصعوبات في دفع ثمن الصادرات الروسية، ولكن هناك أيضا خطر وقوع السلع الأساسية الروسية في نهاية المطاف تحت القيود الغربية.

كما رفع البنك الأميركي توقعاته لخام برنت إلى 115 دولارا بدلا من 95 دولارا خلال شهر واحد، مع وجود مخاطر صعودية كبيرة بسبب المزيد من التصعيد أو استمرار الاضطراب لفترة أطول.

هذا وأشار المحللون إلى أن استجابة المعروض الوحيدة المحتملة على المدى القصير قد تأتي من تحالف «أوپيك+» الذي من المقرر أن يجتمع لاحقا هذا الأسبوع.