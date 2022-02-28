يرى زولتان بوزار الخبير الاستراتيجي لدى «كريدي سويس جروب» أن حظر بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي «سويفت» قد يدفع البنوك المركزية لتعزيز السيولة، وذلك بعدما أعلنت الدول الغربية مجموعة عقوبات قاسية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، تشمل منع بعض البنوك من استخدام نظام «سويفت».



وأوضح بوزار في مذكرة، أن قرار استبعاد عدد من المصارف الروسية من «سويفت» قد يؤدي إلى عدم سداد مدفوعات وعمليات سحب على المكشوف داخل النظام المصرفي الدولي، وتحفيز السلطات النقدية على إعادة تنشيط العمليات اليومية لتزويد السوق بالدولارات.

وأضاف ان الاستبعاد من «سويفت» سوف يؤدي إلى التخلف عن سداد مدفوعات وعمليات سحب على المكشوف مماثلة لما شهدناه في مارس 2020.



ويرى بوزار أن الاحتياطيات الفائضة الحالية وآليات اتفاقات إعادة الشراء العكسي لن تكون كافية، وستحتاج السلطات النقدية إلى التدخل، وبالتالي فإن الاحتياطي الفيدرالي الذي كان يمهد الطريق لتقليص ميزانيته العمومية من خلال التشديد الكمي قد يلجأ إلى توسيعها مرة أخرى أولا.