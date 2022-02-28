أعلن البنك المركزي الروسي، عن رفع سعر الفائدة إلى 20% من 9.5%، كما أمر الشركات ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي في بيان «الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير»، مضيفا أن رفع سعر الفائدة «سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها وارتفاع مخاطر التضخم».

وتعزز هذه الخطوة، إجراءات سبق إعلانها وتضمنت تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية، كما وسع البنك نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض وأمر التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.

ويأتي هذا القرار عقب العقوبات التي فرضها الغرب ودول أخرى حول العالم على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار العملة الروسية.

وتحاول روسيا من خلال قرار رفع سعر الفائدة في زيادة جاذبية العملة الروسية الروبل، التي تراجعت 30%، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث قامت الأسواق بتقييم تأثير العقوبات على روسيا وسط رد فعل متزايد ضد غزو الكرملين لأوكرانيا، بعد إعلان الدول الغربية عزل بنوك كبرى في روسيا عن شبكة سويفت.