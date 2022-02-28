صعدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على خلفية جولة أخرى من العقوبات على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار القلق بشأن نقص الطاقة.

وقفزت العقود الآجلة بنسبة تصل إلى 36٪ خلال تعاملات الاثنين، حيث وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة بعد أن فشلت العقوبات الأولية في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا، وفي حين أن القرار يستبعد الطاقة، هناك مخاوف من مزيد من الإجراءات في المستقبل، ومن أن روسيا قد تنتقم.

وتعتمد أوروبا على روسيا في حوالي ثلث احتياجاتها من الغاز، وتتدفق العديد من تلك الشحنات عبر خطوط الأنابيب من أوكرانيا، وأي اضطراب في هذه التدفقات قد يترك أوروبا "متجمدة" في الشتاء، ويحد من قدرة القارة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب، مما يجبر الصناعات كثيفة الطاقة من مصاهر المعادن إلى صانعي الأسمدة على إبطاء الإنتاج أو إيقافه.

قفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى 128 يورو للميغاوات / ساعة، قبل أن تتداول بارتفاع 15٪ عند 109 يوروهات خلال تعاملات الاثنين في أمستردام، وزادت عقود الطاقة الألمانية للعام المقبل، وهو معيار أوروبي، بما يصل إلى 13٪ لتبلغ 165 يورو للميغاوات / ساعة.