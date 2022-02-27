نُقدّم فيتبيت سوارها الجديد 5Charge للياقة البدنية والصحة والذي يعتبر واحد من بين الأكثر تقدّماً، للمساعدة في مراقبة الجسم أثناء التمرين وتتبع صحة القلب والانتباه لمستويات التوتر وأوقات النوم والصحة العامة، مع تصميم مميز أنيق وقليل السماكة. ويوفّر السوار الجديد بفضل شاشة اللمس الملونة فائقة السطوع وعمر البطارية الذي يصل إلى سبعة أيام (يختلف باختلاف الاستخدام) ميزات الراحة التي يحتاجها الفرد للتركيز على الاحتياجات الأكثر أهميةً. توفر خدمة Fitbit Premium تحليلات أكثر دقةً وإرشادات قابلة للتنفيذ ومجموعة متنوعة تشمل أكثر من 500 تمرين، إضافةً إلى محتوى صحيّ ومريح للذهن والجسد.

طريقك المثالي لممارسة الرياضة

تم تزويد سوار Charge 5 قريباً بخدمة Daily Readiness experience الجديدة من Fitbit Premium، والتي ستتوفر أيضاً في أجهزة Sense وVersa 3 وVersa 2 وLuxe وInspire 2. وستساعد الخدمة الجديدة المستخدم في تحديد حالة الجسم فيما إذا كان مستعداً للتدريب أو بحاجة إلى فترة للتعافي. وسيتلقى المستخدم إحصائيةً عن حالته الجسدية كل صباح تشمل مستوى النشاط البدني وتقلب معدل ضربات القلب وطول فترة النوم؛ كما سيحظى بتحليل يوضّح العوامل التي أثرت على النتيجة واقتراحات مثل الهدف الموصى من برنامج Active Zone Minutes، فضلاً عن محتوى Premium لمساعدة العملاء على اتخاذ القرارات المثلى والأكثر ملاءمةً لأجسادهم. ويشتمل سوار Charge 5 على نظام GPS مدمج و20 وضعاً خاصاً بالتمارين الرياضية مع إمكانية التعرف التلقائي على التمرين وتحديد السعة القصوى للأوكسجين. كما تتيح خدمة Premium الوصول إلى أكثر من 200 تمرين بإشراف مدربين معتمدين وعلامات تجارية شهيرة مثل ديلي برن وباري3 وأوبي وتمارين جديدة لتعزيز الطاقة من لي ميلز.

كما يوفر سوار Charge 5 ميزة Stress Management Score في تطبيق فيتبيت، وبالتالي يمكن للمستخدم التأكد فيما إذا كان قادراً على التعامل مع التوتر وممارسة مزيد من النشاطات، أم أنه بحاجة إلى نيل قسط من الراحة. في حين تتيح خدمة Premium الوصول إلى أكثر من 300 جلسة تأمل من العلامات التجارية والخبراء، مثل تين بيرسنت هابير وتشكيلة Mindful Method من ديباك تشوبرا للمساعدة على التحكم بالتوتر. كما أننا وقعنا شراكةً مع Calm، التطبيق الأول على مستوى العالم للنوم والتأمل والاسترخاء، لتقديم مزيد من الدعم لعافية العملاء خدمة Premium قريباً.

مفهوم جديد للصحة الشاملة

يتتبع سوار Charge 5 معدل ضربات القلب على مدار الساعة ويُرسل إشعارات عندما تكون أعلى أو أقل من مجالات القيم الشخصية، وبوجود العديد من العوامل المؤثرة على معدل ضربات القلب، يمكن أن يكون المعدل المرتفع أو المنخفض مؤشراً على حالة قلبية تتطلب العناية الطبية.

وبالإضافة إلى مراقبة صحة القلب، يوفر السوار الجديد رؤيةً شاملةً لمقاييس الصحة الرئيسية الأخرى عبر لوحة المؤشرات ضمن تطبيق فيتبيت، بما في ذلك معدل التنفس ودرجة حرارة الجلد وقياس نسبة الأوكسجين في الدم. كما تتيح خدمة Premium أيضاً رصد التوجهات الشهرية ومجالات القيم الشخصية للآخرين.

ونظراً لأهمية النوم في الحفاظ على الصحة، سيتلقى المستخدم باستمرار أدوات النوم الرائدة في القطاع، مثل إرسال تقرير يومي حول ساعات النومSleep Score ومراحل النوم Sleep Stages وتنبيهات SmartWake. كما سيتلقى مشتركو خدمة Premium تحليلات معمقة وإرشادات فريدة لتحسين جودة نومهم.

استخدام سهل وأداء استثنائي

يوفر سوار Charge 5 ميزات سهولة الاستخدام التي يحتاجها الفرد إلى جانب دعم عوامل الصحة والعافية. حيث يمكن للمستخدم بنقرة إصبع واحدة عرض الإحصائيات الخاصة به، وإجراء المدفوعات غير التلامسية، واستقبال أو إرسال الإشعارات من وإلى الهاتف الذكي (الردود السريعة مع نظام تشغيل أندرويد)، والاختيار من بين 20 واجهة ملونة لتخصيص المعلومات المفضّلة.

ومن جهة أخرى، يتميز السوار بتصميم ديناميكي هوائي أقل سماكة بنسبة 10% قياساً بالإصدار السابق وشكل انسيابي بفضل تحسين الأداء والتصميم الهندسي الفريد. ويُعد Charge 5، والذي يأتي بشاشة AMOLED ملونة جديدة، أول سوار مزوّد بوضعية التشغيل الدائم للشاشة لتوفير مزيد من الراحة عند الرغبة برؤية الإحصائيات أو أثناء التدريب. كما تتميّز الشاشة بمعدّل سطوع أقوى بضعفين من سابقتها، مما يُسهّل رؤية الإحصائيات الخاصة حتى في ضوء النهار. في حين يمكن للمستخدم تغيير المظهر الخارجي في أي وقت والاختيار بين أحزمة إنفينيتي خفيفة الوزن من السيليكون، والأحزمة الرياضية جيدة التهوية وأحزمة بلاصق فيلكرو من النايلون المميز، وأحزمة فاخرة مصنوعة يدوياً من جلد هوروين.