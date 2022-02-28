بيروت - ناجي شربل



تأهل الأنصار حامل اللقب للمباراة النهائية لمسابقة كأس لبنان لكرة القدم للموسم الحالي للقاء غريمه التقليدي النجمة في إعادة لنهائي الموسم الماضي بينهما، بفوزه على البرج بضربات الترجيح 3 - 2، في ثانية مباراتي الدور نصف النهائي والتي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.



ويتطلع كل من النجمة والأنصار صاحب الرقم القياسي في المسابقة بـ 15 لقبا، الى إنقاذ موسمهما بلقب رسمي، بعد ابتعاد العهد في صدارة الدوري العام اللبناني الـ 62.



وكان الأنصار الطرف الأفضل في المباراة، إلا انه لم يوفق في صناعة فرص خطرة، عدا واحدة أهدرها حسن معتوق في الدقائق القاتلة، كانت كافية لتجنيب «الزعيم الأخضر» ضربات الترجيح، في حين عانى البرج خسارته الأولى هذا الموسم، بعد سجل نظيف في الدوري، حيث يحتل مركز الوصيف.