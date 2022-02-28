يرى كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «إليانز» محمد العريان أن الاقتصاد والأسواق العالمية لا يمكنهما الهروب من الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكره في مقال لوكالة «بلومبيرغ».



وأوضح أنه كلما هاجمت روسيا أوكرانيا لفترة أطول وأكثر شراسة زاد رد الغرب، وإن كان ذلك يتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وأشار إلى أن العقوبات الأخيرة شملت استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي «سويفت».



وأضاف ان الغرب يستهدف بذلك مركزا عصبيا للنشاط الاقتصادي، وفي حال تم تطبيق ذلك بشكل كامل فإن هذه الإجراءات الأخيرة لديها القدرة على شل الاقتصاد الروسي، ولكنها أيضا تشمل تداعيات وانتكاسات ستؤثر على الاقتصاد العالمي ونظام المدفوعات.



وكتب أن النمو سيتباطأ وسيزداد التضخم في جميع أنحاء العالم، وربما تواجه الشركات التي لديها أعمال في روسيا متأخرات متزايدة، وكذلك الدائنون الذين لديهم مطالبات مالية في شركات روسية، وسيعاني الذين يعتمدون على الواردات من روسيا من اضطرابات في الإمدادات.



وأشار إلى أن الحياة انقلبت رأسا على عقب بالنسبة لمن كانوا يعيشون في أوكرانيا قبل أيام قليلة، لأن بلدهم يتعرض لهجوم مكثف واحتلال زاحف، ويخشى الكثير على حياتهم، وأصبح آخرون لاجئين.